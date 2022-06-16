غادة عبد الرحيم تقدم البرنامج التدريبي للعلاج بالموسيقى لأول مرة في مصر

الخميس 16/يونيو/2022 - 05:23 م

تقدم الدكتورة غادة عبد الرحيم، مدرس علم النفس الموسيقى قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، البرنامج التدريبي الأول للعلاج بالموسيقى باعتماد البورد الأمريكي للتدريب، والذي تنظمه الرابطة الأفرواسيوية للمعالجين بالفن.

البرنامج يتكون من 7 مستويات نظري وتطبيقي بإجمالي 40 ساعة تدريبية ويحصل المتدرب على الشهادة بعد إتمام السبع مستويات والمستوي الأول: مقدمة في علم النفس الموسيقي اونلاين عبر برنامج زووم.

وتتضمن محاور الدورة: مفهوم الموسيقى وأهدافها ومفهوم علم النفس الموسيقي وأهمية علم النفس الموسيقي وأهداف علم النفس الموسيقي وإسهامات علم النفس الموسيقي وعلاقه علم النفس الموسيقي بالعلوم الاخرى والادراك السمعي والاستعداد الموسيقي والقدرات المعرفية والتدريب الموسيقي والقدرات المعرفية وأثر الموسيقى في تنميه النواحي الجسدية والانفعالية والذهنية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة عبدالرحيم تشغل عضوية الاتحاد الافريقي الاسيوي للتكوين التقني والمهني والرابطة الأفروآسيوية للمعالجين بالفن، التابعة لقطاع الثقافة والفنون بالاتحاد الإفريقى الآسيوى والجمعية البريطانية (BAMT) للعلاج بالموسيقى والاتحاد العالمي للعلاج بالموسيقيWFMT وحاصلة علي بورد فى العلاج بالموسيقى من كلية وايت لاندز جامعة روهباتن - لندن - انجلترا ومدرب دولى معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس - جامعة القاهرة.

ويعد اول برنامج تدريبي لاعداد اخصائي العلاج بالموسيقي في مصر باعتماد البورد الأمريكي بتنظيم من الرابطة الافراسيوية للمعالجين بالفن والتابعة للاتحاد الافريقي الاسيوي للتكوين المهني والتقني قطاع الثقافة والفنون، برئاسة ياسمين الفيلالي رئيس الرابطة وامين عام الدكتور عبد الحليم يوسف، برعاية رئيس الإتحاد الأستاذه الدكتورة حنان درويش.