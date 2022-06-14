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الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

اتحاد الطائرة ينظم مشروع الحكم الدولي

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ينظم الاتحاد المصري للكرة الطائرة مشروع الحكم الدولي وذلك بإقامة دورات تدريبة للحكام الدرجة الأولى والدرجة الثانية في المرحلة السنية ما بين 22 - 35 سنة .

يقام المشروع تحت اشراف اللجنة العليا للحكام ومنطقة الجيزة للكرة الطائرة برئاسة المهندس عماد الباهي، بنادي الشرقية للدخان خلال الفترة من 17/6/2022 الي 26/8/2022 و مرفق جدول المحاضرات.

ويسعى الاتحاد للوقوف علي حالة ومستوي الحكام بجميع مناطق الجمهورية و عن طريق المحاضرات النظرية و التدريبات العملية وسيتم اختيار اكفأ الحكام من جميع الحكام المشاركين في هذا المشروع و عددهم تجاوز 110 حكم علي مستوي الجمهورية للاستعانة بهم في تحكيم مباريات الاتحاد و مباريات الدرجة الأولي .

كما يهدف الاتحاد لتجهيز المدربين لخوض الدارسات الدولية و التي ستقام في المستقبل القريب.

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الاتحاد المصري للكرة الطائرة مشروع الحكم الدولي دوارات تدريبة منطقة الجيزة