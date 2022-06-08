برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الغربية

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 08:36 م

نشر "البوابة نيوز" نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 بمحافظة الغربية، بعد أن اعتمدها المحافظ الدكتور طارق رحمي اليوم الأربعاء.

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واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٥.١٣٪ للإعدادية العامة.

وهنَّأ محافظ الغربية أبنائه الطلاب الناجحين متنميًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ٨٨٧٤٩ طالبا وطالبة حضر منهم ٨٨١٤٣ طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح ٧٥.١٣٪، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ٤٧٤٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٦٤٠ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح ٨٢.٧٥٪، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠٪، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم ٩٧.٣٪، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٨٤٪.

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