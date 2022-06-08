أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 11:01 ص

بعد أن أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا تشهد أسعار الحديد في الأسواق استقرار ملحوظ.

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الطلب على مواد البناء متراجع خلال الفترة الحالية وذلك مع عدم وجود تراخيص في عدد كبير من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، في حين أن التراجع الذي شهده الحديد مؤخرا لم يحرك وضع الأسواق.

وأضاف الزيني، أن سعر الحديد انخفض وعلى الرغم من ذلك هناك ركود في عملية الشراء، مؤكدا أنه يفضل الاستفادة من السعر الفترة الحالية.

وتابع، أن أسعار الأسمنت تسجل استقرار ملحوظ منذ يونيو الجاري بعد خفض جزئي في الأسعار الشهر الماضي، مشيراً إلى أن سعر طن الأسمنت في الأسواق يسجل سعر يتراوح بين 1250 إلى 1350 جنيها للمستهلكين، في حين بلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع سعر يتراوح بين 1050 إلى 1150 جنيها، وبذلك يكون الفرق بين الأسعار 200 جنيه فقط.

أسعار الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022:

سعر حديد عز 18170 جنيها

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد بشاي 18075 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيه

سعر حديد العشري 18000 جنيه

سعر حديد المراكبي 18050 جنيها

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه

سعر حديد الجارحي 17850 جنيها

أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022:

سعر طن أسمنت العريش 1050 جنيها

سعر طن أسمنت النصر 1480 جنيها

سعر طن أسمنت قنا 1340 جنيها

سعر طن أسمنت السويس 1370 جنيها

سعر طن أسمنت السويدي 1350 جنيها