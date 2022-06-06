سامر فراج: العالم يشهد طفرة رقمية هائلة في كل المجالات

الإثنين 06/يونيو/2022 - 01:32 م

اختتمت أعمال النسخة السابعة من مؤتمر رابطة المسوقين الحدث الأهم والأكبر في مجال التسويق، وسط نجاح غير مسبوق، بحضور عدد كبير من المسئولين والمسوقين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة كبرى الشركات المصرية والعالمية، حيث استهدف المؤتمر تطوير منظومة التسويق والاستثمار والإدارة من خلال تلاقي القيادات المؤثرة من مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مصر والعالم.

وحرص المؤتمر في نسخته السابعة ولأول مرة على تكريم بعض الأسماء التي سطعت ونجحت في عكس صورة الهوية المصرية في عدد من المجالات المختلفة، وفي مقدمتهم بعض الأسماء التي رحلت عن عالمنا، وأبرزهم الراحل المهندس حسين صبور، كما تم تكريم اسم البرلمانية الراحلة أنيسة حسونة، محاربة السرطان، والحاج محمود العربي، بينما كان النصيب الأكبر من التكريمات لموكب نقل المومياوات وفي مقدمتهم وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى المايسترو نادر عباسي، قائد الملحمة الموسيقية للحفل، ومجموعة من الفريق الخاص بنقل المومياوات: أحمد المرسي ومازن المتجول والمنتج التنفيذي عادل عبدلله، كما كرم المؤتمر أيضاً السباحة العالمية نجوى غراب.

ومن جانبه قال المهندس سامر فراج، المنظم للمؤتمر، إن النسخة السابعة من المؤتمر شهدت نجاحاً كبيراً أشاد به جميع الحضور، خاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تواجه العالم أجمع.

وأضاف فراج، أن عملية التحول الرقمي العالمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي تصدرت أعمال الدورة السابعة، خاصة أن العالم يشهد طفرة رقمية هائلة في كافة المجالات، وفي مقدمتها قطاع التسويق، لذلك كان من الضروري الإسراع نحو التوسع في عملية التحول الرقمي، بعد الاعتماد بشكل ملحوظ على الواقع المعزز والواقع الافتراضي في العملية التسويقية منذ بداية جائحة كورونا تحديداً، بالإضافة إلى انتعاش التجارة الإلكترونية.

‎وتحدثت هالة قاسم، المدير التنفيذي كارينا للملابس خلال كلمتها بالمؤتمر عن دور المرأة في المجتمع من خلال مؤسساتها في تطوير الصناعة المصرية لمواكبة الواقع الجديد الذي نعيشه بجميع التغييرات.

بينما تحدث أنجولس كراسونيس، المدير الإقليمي تشوب للتأمين، عن أهمية قطاع التأمين في ظل ما يشهده العالم من تغيرات.

وتحدث وليد حسونة، المدير التنفيذي ڤاليو عن التحول الرقمي ودوره في نمو الأسواق، وكذلك تحدثت غادة غيث، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك المصري لتنمية الصادرات، عن دور القطاع المصرفي والاتصال المؤسسي الخاص بالبنوك لكافة قطاع الأعمال الخاصة والحكومية والأفراد.

شارك في جلسات الدورة السابعة من المؤتمر: الدكتور إبراهيم حجازي، رئيس الوحدة الأكاديمية للتسويق في الجامعة الأمريكية، والدكتور وائل قرطام، أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة القاهرة والجامعة البريطانية، ورامي خضير، خبير التسويق في جامعة مصر الدولية وجامعة إسلسكا، وإيهاب جوهر، مؤسس وكالة إنيماشن للدعاية والإعلان، وأيضاً متحدثين من دول العالم.