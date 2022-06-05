كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأحد 05/يونيو/2022 - 12:45 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55897 شفيت منها 52704 حالات وتوفيت 3150 حالة.