برلمانية: توجيهات السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور المصريين

السبت 04/يونيو/2022 - 06:52 م

أشادت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.



وقالت المزلاوي، فى تصريحات تليفزيونية، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مراعاة القانون للمصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن بما يضمن معالجة الاشكاليات الأسرية التي انتشرت فى الفترة الأخيرة، موضحة أن هذا يأتي فى اطار حرص الرئيس على تطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، ولتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري.

وثمنت ألفت المزلاوي، حرص الرئيس على اشراك كافة اطياف المجتمع، وأجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء فى اعداد مشروع القانون، حتي يتم إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى كثرة عدد القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة والمنظورة أمام الجهات القضائية، مضيفة أن توجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدور جميع الأسر المصرية التي تعاني من تدخلات واشكاليات القانون الحالي، والتي اصبحت تقتضي تعديلات جديدة لتوكب تطورات الفترة الحالية ، ولتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاسرية .