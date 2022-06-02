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الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس الوزراء الكرواتي يتعهد بتدخل الحكومة إذا لزم الأمر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رئيس وزراء كرواتيا،
رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش
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تعهد رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، بتخفيض الحكومة الكرواتية الرسوم الضريبية المفروضة في البلاد إذا لزم الأمر، بسبب الزيادة الكبيرة المعلنة في أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية عن بلينكوفيتش قوله إن هذه الإجراءات تتماشى والتوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسية.

حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.

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كرواتيا أندريه بلينكوفيتش الوقود المفوضية الأوروبية