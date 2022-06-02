بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الخميس 02/يونيو/2022 - 01:47 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4129.83 نقطة مرتفعًا بـ 13.8 نقطة وبنسبة 0.34% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4116 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و545 ألفًا و967 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 71.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5 ملايين و459 ألفًا و368 ريالًا عُمانيًّا.