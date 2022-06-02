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الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4129.83 نقطة مرتفعًا بـ 13.8 نقطة وبنسبة 0.34% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4116 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و545 ألفًا و967 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 71.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5 ملايين و459 ألفًا و368 ريالًا عُمانيًّا.

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بورصة مسقط ارتفاع