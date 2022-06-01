"إجازة" أغنية جديدة باللهجة المصرية لكارول سماحة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 10:44 م

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "إجازة" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم، ومن المقرر طرحها خلال ساعات.

ومن جانبه أشار الملحن “محمد رحيم “في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز” أن الأغنية تشهد التعاون الثامن بينه وبين النجمة كارول سماحة ، وهى من كلمات « أحمد حسن راؤل»، توزيع الموزع اللبناني «سيلمان دميان» ، وإخراج بتول عرفة.

وأضاف رحيم أن الاغنية تناسب فصل الصيف فيها فرحة ، وتحمل عدد من المفاجآت مشيراً إلي أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجميع .

وكان رحيم قد أعرب عن سعادته بنجاح اغنية " إحنا ملوك اللعبة دي" للنجمة كارول سماحة التي تم طرحها مؤخراً ، وهى أغنية خاصة بنهائى بطولة العالم فى الإسكواش والذى أقيم داخل المتحف الحضارى المصرى.