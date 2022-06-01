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الأربعاء 01 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية للشركات

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
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قرر البنك الأهلي المصري الفائدة على الشهادات المقدمة للجهات الاعتبارية (الشركات) بنسبة تتراوح بين 1% و 1.5%  آجال 3 سنوات و5 سنوات بداية من اليوم الأربعاء، أسوة بزيادة سعر الفائدة على شهادات الادخار للأفراد.

وسجل سعر الفائدة علي الشهادة الثلاثية للشركات بعد الزيادة بين 7.25% سنويا يصرف العائد شهريا، و7.5% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.75% يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و8% سنويا يصرف تراكيما مع نهاية مدة الشهادة.

وسجل سعر الفائدة على الشهادة آجال 5 سنوات للشركات بعد الزيادة بين 6.75% سنويا يصرف العائد شهريًا، و7% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.25% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و7.5% سنويا يصرف سنويا.

وكان البنك الأهلي المصري قرر رفع سعر الفائدة 3% على الشهادة الثلاثية (البلاتينية) للعائد الثابت لتسجل 14% بدلا من 11% بعائد يصرف شهريا بعد قرار وقف الشهادة 18% أجل عام.

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة علي شهادة الاستثمار للأفراد فئة (ب) بين 1% و1.5% حسب أجل كل شهادة تماشيا مع إعادة هيكلة الأسعار على كافة الشهادات.

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