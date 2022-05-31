"مدى تأثر كفاءة الأذين الأيسر في مرضى احتشاء عضلة القلب".. رسالة ماجستير بطب الزقازيق

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 07:19 م

في دراسة جديدة بجامعة الزقازيق قسم القلب والأوعية الدموية لربط العلاقة بين وظائف الأذين الأيسر ومضاعفات احتشاء عضلة القلب "جلطة الشريان التاجي" خلصت رسالة الماجيستير للباحثة الطبيبة آية السيد أبوزيد خميس لنتائج جيدة فيما يخص وظائف الأذين الأيسر من حيث حجم الأذين الأيسر وكفاءته ومضاعفات احتشاء عضلة القلب في المرضي الذين تم علاجهم بالقسطرة التداخلية الأولية.



وقد أظهرت نتائج البحث إمكانية الاعتماد علي كل من قياس حجم الأذين الايسر وقياس كفاءته بالموجات فوق الصوتية الصدوية كمؤشرات قوية للتنبؤ المستقبلي بحدوث مضاعفات لمريض جلطة القلب الحديثة الذي خضع للقسطرة القلبية العاجلة".



ونوقشت رسالة الماجستير بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة الزقازيق، تحت عنوان: "دراسة مدى تأثر كفاءة الأذين الأيسر في مرضى احتشاء عضلة القلب الذين خضعوا لعمل قسطرة عاجلة أثناء فترة المكوث بالمشفى"، قامت الباحثة، خلال عرضها للرسالة، بإجراء تقييم حول مدى تأثر كفاءة وحجم الأذين الأيسر وعلاقتها بدرجة القصور بالشرايين التاجية في مرضى احتشاء عضلة القلب، الذين خضعوا لعمل قسطرة عاجلة أثناء فترة المكوث بالمشفى، من خلال تصوير الشرايين التاجية بالصبغة للمريض والقسطرة وعمل أشعة على القلب بجهاز الموجات فوق الصوتية أثناء فترة وجود المريض بالمشفى.



وقالت إن محاولة فهم مدى تأثر الأذين الأيسر بقصور الشرايين قد يساعد في وضع خطة العلاج لمنع حدوث مضاعفات للأذين الأيسر مثل اختلال الوظيفة الانبساطية واتساع الأذين مما يؤدي إلي مضاعفات بالصمام الميترالي مثل حدوث ارتجاع بالصمام.



وشملت الدراسة 135 حالة من مرضى احتشاء عضلة القلب المصحوب بارتفاع بمقطع الإس تى بمستشفى جامعة الزقازيق قسم القلب والأوعية الدموية.



وبعد انتهاء عرض الباحثة للرسالة، أشادت لجنة المناقشة والحكم بمستواها ومضمونها، والمجهود الكبير المبذول خلال البحث، وأوصت اللجنة وفريق التحكيم بقبول الرسالة.



تكونت اللجنة من: أ.د| رجب عبدالسلام محفوظ، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الزقازيق عن المشرفين، أ.د| محمد جوده محمد، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة الزقازيق عن الكلية، و أ.د| هشام حجازى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس من خارج الكلية.



وقد أشاد أ.د| رجب عبد السلام أستاذ القلب والأوعية الدموية بالبحث وبمجهود الطالبة خصوصًا وأنه قد تم في ظل انتشار جائحة كورونا، وما لاقته من صعوبات، مؤكدًا أن اختيار الموضوع من قبل لجنة الإشراف كان إيمانًا منها بأهمية دراسة الأذين الأيسر ومدي أهميته في الممارسة العملية الحياتية.



ومن جهته شدد أ.د| محمد جوده، أستاذ مساعد أمراض القلب، علي أهمية الرسالة في الجانب التطبيقي العملي وفي الممارسة اليومية لأطباء القلب في شتي أنحاء العالم، مؤكدًا علي عبقرية ومدي بعد أ.د| رجب عبد السلام في اختيار الموضوع ومدي الجهد المبذول ليخرج في تلك الصورة المشرفة.



جدير بالذكر، أن مرض قصور شرايين القلب التاجية يصنف الأول عالميا من حيث مسببات الوفاة، حيث أنه قد يسبب مضاعفات قلبية وخيمة مثل: فشل ـعضلة القلب، الوذمة الرئوية، الرجفان الأذيني، إعادة الاحتشاء، والذبحة الصدرية.

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