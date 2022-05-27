شادي أشرف وهدى المفتي ينتهيان من تصوير مشاهدهما مع هنا الزاهد في فيلم "بحبك"

الجمعة 27/مايو/2022 - 06:16 م

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير مشاهدها مع تامر حسني وهدى المفتي وشادي أشرف، في فيلم "بحبك"، والذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكد شادي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج أن الفيلم سيدخل مرحلة المونتاج والمكساج خلال أسابيع؛ استعدادا لانطلاق عرضه بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية تامر حسني، الذي يعاني من حالة نفسية سيئة فيقرر السفر مع صديقه المقرب مدحت تيخا لتغيير جو في إحدى المنتجعات السياحية، ويقابل في سفره هنا الزاهد بالصدفة وتقع بينهما العديد من الصدمات قبل أن يدخلا في قصة حب.

ومن المقرر أن يُطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام المقبلة، كنوع من الترويج والتشويق للفيلم، وذلك بعد أن تم طرح بوستر غير رسمي للفيلم، حيث أنه من المتوقع طرح "الأفيشات" الرسمية للعمل قريبًا.

يُذكر أن فيلم "بحبك" من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وهي أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشاركه البطولة النجوم هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.