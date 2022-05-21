حجز الفنان مصطفى هريدى 24 ساعة في واقعة حادث الشيخ زايد

السبت 21/مايو/2022 - 08:27 م

قررت جهات التحقيق بالشيخ زايد، حجز الفنان مصطفى هريدي 24 ساعة، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطى المواد المخدرة، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، وذلك بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص صدمهم بسيارته الملاكي، خلال سيره في منطقة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر صباح اليوم السبت.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعنية بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة سيارة ماركة "كيا سيراتو" عبور مطب صناعي اصطدمت بها سيارة الفنان مصطفي هريدي مما تسبب في إصابة مستقلي السيارة الأربعة وهم كلاً من "عبدالله م" كسر بالجمجمة، "عبدالله س" في فقرتين بالظهر، "بلال م" كسر في الحوض، "باسم أ" كسر بالذراع الأيمن، فيما أصيب الفنان مصطفي هريدي بجروح غائرة بالوجه، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ علي الفنان مصطفي هريدي وسيارته المتسببة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

