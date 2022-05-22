الإسماعيلي يسعى للخروج من دوامة الصراع على الهبوط أمام البنك الأهلي

الأحد 22/مايو/2022 - 08:02 ص

يستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، اليوم الأحد، البنك الأهلي بقيادة مديره الفني خالد جلال، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مباريات الدورى الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويسعى نادي الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة في جدول الترتيب الخروج من دوامة الصراع على الهبوط، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي الذي يسعي إلي مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه خالد جلال، الذي استطاع أن يحقق تعادل سمين أمام النادي الأهلي في منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري والمحافظة علي المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويحاول التونسي معين الشعباني مدرب النادي المصري البورسعيدي، علاج جراح الفريق ووقف نزيف النقاط بعد أن تلقي 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، بتحقيق الفوز على فريق فيوتشر، ضمن مباريات نفس الجولة، على استاد برج العرب، الساعة السادسة والنصف.

وفي المقابل يسعي فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، بتحقيق انتصاره الخامس علي التوالي أمام المصري، والاقتراب من المربع الذهبي، ويحتل فريق فيوتشر المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل النادي المصري المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة.