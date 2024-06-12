مشنوقة بسلك تليفون.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها المباحث الجنائية بالقليوبية، في واقعة مقتل مسنة لسرقتها على يد لصوص تسللوا لمنزلها وقتلوها، أن الجناة كانوا يعلمون أنها تعيش بمفردها عقب وفاة زوجها منذ سنوات.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، عن أنه لا يوجد تغيير في محتويات الشقة، وأنه تم العثور على جثمانها مشنوقة بسلك تليفون.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عامًا داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة مسنة تدعى عواطف. ع، 71 عاما، مقيمة بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاتها عقب قيام لصوص بسرقتها وشنقها بسلك هاتف.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

