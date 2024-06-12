إصابة شخصين في حريق منزل بالبارودية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة البارودية، وأسفر عن إصابة شخصين تم إسعافهما بمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف.

الحريق شب بالطابق الثاني بمنزل مكون من 4 طوابق

وبالمعاينة تبين أن الحريق شب بالطابق الثاني بمنزل مكون من 4 طوابق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وتبين إصابة شخصين، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين بمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.