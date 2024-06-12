البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 7.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.770 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 26,133.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.25%، ليغلق عند مستوى 5,868.69 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.61%، ليغلق عند مستوى 8,455.21 نقطة.

وحقق مؤشر EGX 33 Shariah في مكاسب في أول جلسة له بعد إطلاقه اليوم، ليرتفع بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 2,554.88 نقطة

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.11% ليغلق عند 31,970.56 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 11,293.23 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 5,357.55 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 34.9 مليون جنيه، و57.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 92.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 678.4 مليون سهم، من خلال 67.9 ألف صفقة منفذ.