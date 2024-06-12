مدبولي يشهد التوقيع على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ

عرضت فضائية "مصر الأولى" مقطع فيديو، لحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصي الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.