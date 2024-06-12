ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي يشهد التوقيع على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ

مدبولي يشهد التوقيع
مدبولي يشهد التوقيع على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "مصر الأولى" مقطع فيديو، لحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصي الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل الشركة القابضة لكهرباء مصر