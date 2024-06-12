وزير النقل: "آن الأوان لاستغلال البنية التحتية للدولة المصرية".. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البنية التحتية التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية تمت لكي تخدم باقي قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة والتجارة وقطاعات أخرى مثل الزراعة والطرق الجديدة مثل: الضبعة وشرق العوينات وتوشكى.

وأضاف "الوزير" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات، على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ، اليوم الأربعاء، أن المشروعات الصناعية والمناطق الصناعية تم عمل لها طرق وكباري وأنفاق لكي تخدم المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد وغير ذلك، وآن الأوان لاستغلال هذه البنية التحتية.

وتابع: أن قطاع السياحة من أهم قطاعات البنية الأساسية في مصر، ولذلك نخدم هذا القطاع بكل وسائل المواصلات، قائلًا: "قمنا بتنفيذ: الطرق والسكك الحديدية ومتعاقدين على قطار كهربائي سريع".

وأردف، وزير النقل، أن البنية الاساسية التي يتم عملها نستهدف بها قطاعات أخرى لكي تخدم عليها، مؤكدًا: "لدينا محطات ركاب جيدة جدا وعلى مستوى عالٍ ولكن كان استغلالها أقل لأن استغلالها بشكل كبير ومتكامل يتطلب التعاون مع مؤسسات أخرى كبيرة لديها المراكب السياحية والمقاصد السياحية الأخرى للتكامل معها".