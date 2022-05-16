انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين بالسوق المحلي

الإثنين 16/مايو/2022 - 11:06 ص

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 مايو 2022 في السوق المحلية؛ لتسجل انخفاضا بمقدار 5 جنيهات بعد أن فقد أمس نحو 25 جنيها، وسط تذبذب كبير في الأسعار صعودا وهبوطا خلال الايام الجارية نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 16 -5-2022:

عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.

ويُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.