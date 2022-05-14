نغم المسعودي تشارك في فيلم "يوم 13" بعيد الأضحى المبارك

السبت 14/مايو/2022 - 07:29 م

تشارك الفنانة الشابة نغم المسعودي، في فيلم "يوم 13" بطولة النجم أحمد داود والذي يخوض سباق موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، لافتة إلى أن الفيلم تأجل منذ فترة إلا أنه سيظهر للنور أخيرا خلال عيد الأضحى.

وأوضحت المسعودي في تصريحات إعلامية، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار رعب مثير، حيث يعد التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ3D، مشيرة إلى أنها ستؤدي دور أحد الأشباح التي تظهر في الفيلم.

الفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي ونغم المسعودي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعد الفيلم، التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربيني فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة مسلسلي “جراند أوتيل” مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وإخراج سامح عبد العزيز.