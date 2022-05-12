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الخميس 12 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

إنتر يجرد يوفنتوس من اللقب ويتوج بطلًا لكأس إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توج فريق إنتر ميلان بكأس إيطاليا عقب الفوز المثير على يوفنتوس، بنتيجة 4-2، في النهائي الذي جمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، مساء يوم الأربعاء.

أحرز رباعية الإنتر كل من نيكولو باريلا في الدقيقة 6، هاكان كالهانجولو من ركلة جزاء في الدقيقة 80  وإيفان بيريسيتش هدفين في الدقيقتين 98 من ركلة جزاء و102، فيما أحرز هدفي يوفنتوس كل من أليكس ساندرو في الدقيقة 50 ودوسان فلاهوفيتش عند الدقيقة 52. 

وكان الوقت الأصلي للمباراه انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق. 

وحقق إنتر ميلان اللقب الثامن في تاريخ كأس إيطاليا والغائب عن خزائن النيراتزوري منذ موسم 2010- 2011، بينما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضى ورقم 14 في تاريخه. 

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