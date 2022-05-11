بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة دعوة الرئيس للحوار الوطني

الأربعاء 11/مايو/2022 - 08:18 م

بدأ منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم قرابة 40 حزبا سياسيا بالمقر الرئيسي للتحالف، بحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف، ويعقد الاجتماع تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطنى".

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل الوقوف دقيقه حداد على شهداء الوطنى، وكلمه لمدة دقيقتين لنعى شهداء حادث سيناء الإرهابي الذين قدموا أرواحهم دفاعا للوطن، بالإضافة إلى توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعوته للأحزاب للحوار الوطنى ودور ورؤية أحزاب التحالف فى الحوار الوطنى.

ومن المقرر أن يوجه الاجتماع العديد من الرسائل السياسية الحزبية الهامة وخاصة التأكيد على الالتفاف المصرى خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر، ودعم ومساندة القوات المسلحة والشرطه لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر.