"المحامين": عدم اكتمال النصاب القانوني بانتخابات "شمال الجيزة"

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 08:23 م

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الخاصة بشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، وعدم اكتمال النصاب القانوني .

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، أن عدد الحضور بلغ ١٦٧٤ عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون ١٣٤٤٨ عضوا.

وأشار إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسبما أعلنت من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الأمين العام الأستاذ حسين الجمال.

واستمرت العملية الانتخابية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء حتى الخامسة مساء في (٦) جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (٢٢) لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.