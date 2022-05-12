ربيع هاشم يشارك في فيلم "يوم 13" بعيد الأضحى المبارك

الخميس 12/مايو/2022 - 10:33 م

يشارك الفنان الشاب ربيع هاشم، في فيلم "يوم 13" بطولة النجم أحمد داود والذي يخوض سباق موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، لافتا إلى أن الفيلم تأجل منذ فترة إلا أنه سيظهر للنور أخيرا خلال عيد الأضحى.

وأوضح هاشم في تصريحات إعلامية، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار رعب مثير، حيث يعد التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ3D.

والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وربيع هاشم وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعد الفيلم، التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربيني فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة مسلسلي “جراند أوتيل” مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وإخراج سامح عبد العزيز.