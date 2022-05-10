الرئيس التونسي يعين أعضاء جددًا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 02:11 ص

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وينص الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه "قد تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" جاء ذلك حسبما ذكرت " العين الإخبارية".

كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) كأعضاء للهيئة.