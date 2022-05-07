عبد الرحيم علي: رحم الله شهداء الوطن ولا تصالح مع القتلة

السبت 07/مايو/2022 - 09:22 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدَّموا أرواحهم فداء للوطن، واستُشهدوا اليوم في أثناء تأدية واجبهم الوطني بإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء إثر حادث إرهابي غادر.

وأعرب «علي» عن خالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وأسر الشهداء، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للذود عن الوطن.

وشدَّد "على" أنه لا تصالُحَ مع القتلة والإرهابيين، مؤكدا أن قواتنا المسلحة قادرة على ردع ودحر كل من تُسوِّل له نفسه الاعتداء على الوطن وتهديد أمن واستقرار المواطنين.