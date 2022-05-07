ads
السبت 07 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

الأخبار

عبد الرحيم علي: رحم الله شهداء الوطن ولا تصالح مع القتلة

عبد الرحيم علي
عبد الرحيم علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدَّموا أرواحهم فداء للوطن، واستُشهدوا اليوم في أثناء تأدية واجبهم الوطني بإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء إثر حادث إرهابي غادر.

وأعرب «علي» عن خالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وأسر الشهداء، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للذود عن الوطن.

وشدَّد "على" أنه لا تصالُحَ مع القتلة والإرهابيين، مؤكدا أن قواتنا المسلحة قادرة على ردع ودحر كل من تُسوِّل له نفسه الاعتداء على الوطن وتهديد أمن واستقرار المواطنين.

ads
الدكتور عبد الرحيم علي الحادث الارهابي الشهداء