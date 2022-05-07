اقرأ غدا في "البوابة".. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه بـ"غرب سيناء"

السبت 07/مايو/2022 - 08:55 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 8 مايو 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه بـ «غرب سيناء»

زيادة الرقعة الزراعية.. السيسى يتابع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى فى توشكى بجنوب الوادى والدلتا الجديدة بالضبعة

مصر تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إصدار أول سند سيادى أخضر

البنك الدولى: 46 % من الحصيلة مخصصة ل «مونوريل القاهرة ».. و54 % لإمدادات المياه المستدامة والصرف الصحى

بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لتسجيل الملكية

العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والمطاعم

فيروس جديد.. التهاب الكبد الغامض يصيب 95 طفلً فى أوروبا.. و109 فى أمريكا

الرئيس الأوكرانى يحث ألمانيا على مهاجمة روسيا «يوم النصر»

تقارير بريطانية: ترامب سعى لقتل ضابط إيراني قبل انتخابات 20

34.5 مليون مواطن تم تحصينهم بلقاحات كورونا

9.5 مليار جنيه أعادتها الداخلية لخزينة الدولة قيمة قضايا تهرب ضريبى

طوارئ فى الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد القمح بالمحافظات

«القصير» يوجه بضرورة تواجد ممثل عن الوزارة فى كل مواقع استلام المحصول