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الأحد 01 مايو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

ننشر أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك في البحر الأحمر

تطهير مساجد البحر
تطهير مساجد البحر الأحمر استعدادا لعيد الفطر المبارك
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 أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تخصيص 222 مسجدًا بنطاق المحافظة، لأداء صلاة العيد، حيث جاءت موزعة على النحو التالي: 107 مساجد في الغردقة و27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و24  مسجدًا في سفاجا و30 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم والشلاتين 15 وحلايب 9 مساجد.

وأكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر عن تخصيص 222 ‪ مسجدا بمدن المحافظة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداة صلاة الجمعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء....

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في بيان له، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

وفي ذات السياق، نفذت مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأحد حملة مكبرة لتنظيف وتعقيم وتطهير المساجد بمدن المحافظة  لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن الحملات تمت بكافة مدن البحر الأحمر من الزعفرانة شمالا حتى حدربة جنوب المحافظة فى 222 مسجدا.

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وكيل وزارة الأوقاف تطهير المساجد صلاة عيد الفطر المبارك لاستقبال ضيوف الرحمن