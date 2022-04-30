بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الأسبوع ٣٥ للدوري الإنجليزي

السبت 30/أبريل/2022 - 12:42 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل ضمن منافسات الجولة ٣٥ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج والتي تشتعل صدارته بفارق نقطة وحيدة حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٧٩ نقطة بقيادة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب محمد صلاح بينما يأتي مانشستر سيتي في الصدارة برصيد ٨٠ نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت وتنقل البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل ويخوض يورجن كلوب المواجهة من أجل هدف واحد هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتي وانتظار تعثره في اي من المواجهات الخمس المتبقية من أجل بحث ليفربول عن رباعية تاريخية بعد فوزه بكأس رابطة الأندية وصعوده لنهائي كأس انجلترا وفوزه المريح على فياريال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ليتبقى البحث عن لقب الدوري الإنجليزي لتحقيق رباعية تاريخية لرفاق محمد صلاح.

وعلى المستوى الفردي يخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي برصيد ٢٢ هدف مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل بمعنويات مرتفعة بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثانية مع الريدز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم