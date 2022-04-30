أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 30 أبريل 2022

السبت 30/أبريل/2022 - 10:31 ص

استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى كل البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية ومكاتب الصرافة.

وسجل سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع،

ومتوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع،

كما جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 23.19 جنيه للشراء، و23.30 جنيه للبيع،

وبالنسبة لأسعار العملات العربية وأكثرها انتشارا في السوق المصري (أسعار الدرهم الاماراتي والدينار الكويتي ، و الريال السعودي) بداية تعاملات اليوم الخميس في مصر،. فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر، 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع،

و متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 5.02 جنيه للشراء،

كما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 60.18 جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع





