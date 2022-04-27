وزيرة الثقافة تشيد بـ"الاختيار": الإبداع يعزز قيم الولاء والانتماء

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 10:07 م

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالدراما التلفزيونية الجادة التي ترصد حقبة زمنية هامة فى تاريخ الوطن وفى مقدمتها مسلسل الاختيار 3، الذي يمثل توثيقا للأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو حتى إعلان الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت عبد الدايم ، أن الابداع يلعب دورا هاما فى تعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء فى المجتمع،، وأثنت عبد الدايم على أداء الفنانة إسعاد يونس خلال مسلسل الاختيار 3 حيث جسدت شخصيتها في الحلقة 25 التى ظهرت بها في مواجهة مع وزير ثقافة الجماعة المحظورة.

وقالت إن القديرة اسعاد يونس نجحت فى ابراز مختلف الانفعالات التى تولدت نتيجة الخوف على الوطن والغضب من ممارسات الجماعة مشيدة باتقانها فى امتلاك مفردات الشخصية والتى ساهمت فى نقل مشاعر صدق الاداء للجمهور وقدمت الشكر والتحية لصناع العمل لما بذلوه من جهد حتى تخرج الحقائق بهذا الصورة الواضحة والكاشفة للجمهور.