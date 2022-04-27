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الأربعاء 27 أبريل 2022
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة ١٦ من الدوري المصري الممتاز ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٣١ نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي للفوز على طلائع الجيش في مشواره لاستعادة درع الدوري المصري البطولة المفضلة للفريق الأحمر تزامنا مع مشواره المميز في بطولة دوري أبطال أفريقيا والصعود للدور نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة وتركيز من أجل مواصلة مشوار استعادة لقب درع الدوري المصري الممتاز ويعتمد فريق الأهلي اليوم على مفاتيح لعب متمثلة في محمد أبو جبل لحراسة المرمى وواحد من أفضل حراس القارة وفي وسط الملعب يعتمد على اليو ديانج في التصدي لهجمات طلائع الجيش وأحمد عبد القادر لصناعة الهجمات ومحمد الشريف وبيرسي تاو لانهاء الهجمات والحصول على النقاط الثلاثة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 

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