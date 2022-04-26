أبوبكر الديب يكتب: "ماسك" يمسك بـ"العصفور الأزرق".. وماذا بعد؟

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 05:48 م

أحدثت صفقة استحواذ رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وفقا لمجلة "فوربس"، علي "تويتر"، ردود أفعال كبيرة علي مستوي العالم وفي داخل أمريكا، وأبدي المتابعون للعصفور الأزرق مخاوف من سيطرة رجل واحد علي المنصة العالمية ما يقلل من الحريات أو ربما يكون له انحيازات سياسية وخاصة في الملفات الساخنة كالقضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من مواقع التوترات السياسية، وكذلك ملف الانتخابات النصفية للكونجرس الأميركي والمتوقع اجراؤها في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدين أن الصفقة لم تكن فقط اقتصادية أو تجارية بل لها وجه سياسي، وأنه ربما يسعى للعب دور سياسي مؤثر، مستغلا قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر" في الرأي العام.

ولكي يبدد هذه المخاوف سارع ماسك بالقول في بيان صحفي بعد شراء تويتر: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية.. أنه يريد تطوير تويتر ليصبح أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي، ويتمتع تويتر بإمكانيات هائلة، أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفك قفلها".

ورفض البيت الأبيض التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.. وربما نفهم من هذا التصريح المقتضب سعي البيت الأبيض لتفعيل قوانين منع الاحتكار في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب، وأن الرئيس الأمريكي تحدث منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة، وإن الإدارة الامريكية تواصل العمل من أجل إلغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويدعم تشديد إجراءات الشفافية ومكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا.

وقد توصل رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، يوم الإثنين، إلى اتفاق للاستحواذ على "تويتر"، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم وهو عرض مغري حيث تصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 44 مليار دولار ومباشرة ارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 % في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، يوم الاثنين، إلى 51.15 دولار.. وكان الملياردير الأمريكى أعلن فى وقت سابق أنه جمع 46.5 مليار دولار لشراء حصة مسيطرة فى شركة "تويتر"، وفقا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية وللبورصة الأمريكية.

وانتهزت البورصة الأمريكية الفرصة لتحويل خسائرها الحادة طوال الجلسة إلى مكاسب ملموسة عقب الإعلان عن موافقة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، على العرض المقدم من إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية وارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسى فى التعاملات المتأخرة بمقدار 187 نقطة بما يعادل 0.55 % ليصل إلى مستوى 33998 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 14.12 نقطة بنسبة 0.33 % مسجلا مستوى 4285.9 نقطة كما صعد مؤشر "ناسداك" التكنولوجى بمقدار 115.54 نقطة بنسبة 0.90 % ليصل إلى 12954.83 نقطة.