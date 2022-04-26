أسعار الذهب في منتصف تعاملات الثلاثاء 26 أبريل 2022

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 01:06 م

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف النهار اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، بنحو 35 جنيها بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر يوم السبت الماضي، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1125 جنيها اليوم مقابل 1095 جنيها يوم السبت الماضي، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1286 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 964 جنيها، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة 702 جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9,000 جنيه، وأوقية الذهب نحو 39,986 جنيه، وكيلو الذهب 1,285,714.