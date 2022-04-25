مصطفى مجدي يشارك في فيلم «فارس»

الإثنين 25/أبريل/2022 - 04:47 م

يشارك الفنان الشاب مصطفى مجدي في فيلم «فارس»، مع الفنان أحمد زاهر، والمقرر أن يعرض في سباق أفلام عيد الفطر 2022، ويعد أولى بطولات زاهر المطلقة في السينما.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

ويقدم زاهر ضمن أحداث العمل شخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير، بينما حسين فهمى يقدم ضمن أحداث فيلم "الفارس" شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.

و يجسد مصطفى مجدي، دور أحد رجال رشيد السويفى، الذي يستخدمهم في معاركه مع فارس. فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



