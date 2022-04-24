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الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 110 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأبرزت وزارة الصحة في بيان لها إن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس منذ انتشاره في البلاد ارتفع إلى 2324141 والوفيات إلى 25204 فيما بلغ عدد المتعافين 2295947 شخصاً.
 

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