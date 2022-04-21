سيتي كلوب طنطا يطلق أول دورة رمضانية في السباحة بمشاركة 271 شخصًا

الخميس 21/أبريل/2022 - 03:11 م

ينظم نادي سيتي كلوب فرع طنطا ، أول دورة رمضانية في تاريخ مصر في لعبة السباحة، وتنطلق الدورة يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 271 سباحا من مختلف الأكاديميات.

وتنطلق منافسات أول دورة رمضانية في لعبة السباحة في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الجمعة، وحتى الثانية عشر منتصف الليل، بفرع سيتي كلوب طنطا وفقا للمواعيد التي حددتها اللجنة المنظمة للدورة.

تقام الدورة بنظام النهائي بالزمن ، كما تشهد مشاركة 14 حكما وسيتم استخدام الساعة "الديجيتال" الإلكترونية في تحديد النتائج ، وستعتمد أزمان السباحين باستخدام التوقيت الالكترونى.