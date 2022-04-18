"دعم صحة المرأة": نستهدف الكشف المبكر عن الأمراض لـ24 مليون سيدة

الإثنين 18/أبريل/2022 - 09:55 م

أكد الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أن المرأة حققت الكثير من الإنجازات، ولها دور مهم في إدارة الأزمات داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتوجيه المزيد من الدعم والرعاية للمرأة في مواجهة التحديات المختلفة -لاسيما التحديات الصحية- مثل ارتفاع نسب إصابة النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية، والمعاناة من أنواع عديدة من السرطان خاصةً سرطان الثدي".

وتابع : "يُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين السيدات في مصر، حيث يمثل نحو32.4 % من حالات السرطان في السيدات، وهو ما يجعل هدف وزارة الصحة واللجنة القومية لصحة المرأة هو الاهتمام بالوقاية من خلال التوعية والكشف المبكر، وكذلك تطوير الأساليب العلاجية، وتوفير أحدث بروتوكولات العلاج، التي تساهم في زيادة معدل البقاء على قيد الحياة، وتحسين جودة حياة المرضىى ،وتحرص الدولة خلال السنوات الأخيرة على النهوض بصحة المرأة المصرية عن طريق تقديم أقصى درجات الرعاية الممكنة، إيمانًا منها بأن "الست المصرية هي صحة مصر"، وقد جاءت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لتجسد هذا الاهتمام، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، وفحص أورام الثدي لنحو أكثر من ٢٤ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، مع توفير العلاج بالمجان، وذلك بداية من سن ١٨ عامًا، وقد انتهت الوزارة من فحص 16 مليونًا و500 ألف سيدة، من خلال 23 مليون و200 ألف زيارة، منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019".

وأشاد الدكتور شريف أمين، بالمجهودات المبذولة من جانب الدولة، قائلا: "على مدار السنوات الأخيرة، شهد القطاع الطبي تقدمًا ملحوظًا في مجال صحة المرأة عامًة، وأيضًا في تطوير البروتوكولات العلاجية، وتوفير الأدوية الحديثة التي تحقق فاعلية أكبر، وتساهم في تحسين جودة الحياة لمرضى الأمراض المزمنة وعلى رأسها مرضى السرطان، وخاصة سرطان الثدي الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات في مصر.