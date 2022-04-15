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الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

ارشيفية
ارشيفية
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استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت 15 إبريل 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، إلى 18.36 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، تراجع سعر الدولار إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الانخفاض ، مسجلا 37 . 18  جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

كما نزل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر إلى 18.36 جنيه للشراء، 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع، أمس.
 

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