الحبس عام للمتهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

الخميس 14/أبريل/2022 - 01:17 م

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، 8 متهمين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" بالحبس لمدة عام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وتعود كواليس قضية الذكرى الثالثة للثورة، إلى أحداث العنف بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

تعود كواليس قضية الذكرى الثالثة للثورة، إلى أحداث العنف بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.