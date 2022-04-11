"أهلي ٢٠٠٦" يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية اليوم

الإثنين 11/أبريل/2022 - 06:16 م

يلعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الاثنين أمام ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٦» مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة تحقيق نتائجه المميزة في بطولة الجمهورية، التي أسهمت في تربعه حتى الآن على صدارة ترتيب الدوري، وكان آخرها فوزه برباعية مقابل هدف على فيوتشر.

ويتربع «أهلي ٢٠٠٦» على صدارة الترتيب برصيد ٥٥ نقطة، جمعها من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما.

وفاز «أهلي ٢٠٠٦» على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة، وعلى فيوتشر برباعية مقابل هدف، مسجلًا ٦٣ هدفًا، مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.