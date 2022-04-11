استمرار الاحتفالات بشهر رمضان في الوادى الجديد

الإثنين 11/أبريل/2022 - 12:02 م

أجري ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، زيارة تفقدية لفرع ثقافة الوادى الجديد والمواقع الثقافية التابعة له، بمركز ومدينة الداخلة، ويرافقة جهاد المتولى رئيس مركز بلاط، محسن حسب مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، لمتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والبرامج المقدمه خلال شهر رمضان المعظم، حيث تفقد مكتبة الطفل والشباب بتنيدة وما تقدمه المكتبة من أنشطة منها ورشة فنية للرواد للتعبير عن شهر رمضان المعظم ، وايضا بيت ثقافة المعصرة وإفتتاح معرض للفن التشكيلى وبيت ثقافة بلاط ، وتفقد قصر ثقافة موط، ثم قدم عرض فنى والإستماع لمواهب للأطفال، منهم الموهبه أمين سيد أمين نن ذوى الاحتياجات الخاصة موهبة الغناء.

كما اقيمت احتفالية على مسرح قصر ثقافة موط، بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ، ثم الوقوف دقيقة حداد و قراءة الفاتحة علي روح الشاعر مصطفي حامد، أعقبه كلمة ترحيبية لمحسن حسب مدير عام الفرع ، وبحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، النائب حمدي محمد حسن عضو مجلس النواب، النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، هدي السنوسي مدير ادارة التعليم بالداخلة، ولفيف من مديرى الإدارات بالإقليم والفرع، والإعلاميين، وجمهور وأبناء الوادى، قدم الحفل الشاعر عاشور الزعيم .

وأعرب مكاوى عن سعادته بتواجده وسط العديد من المواهب والبراعم الشابة فى ربوع الوادى، كما أكد أن رسالة قصور الثقافة وما تقدمه من برامج متنوعة هادفة تعمل على تحقيق نشر العدالة الثقافية والتنوير وإعادة تشكيل الوجدان، وأنه لابد من جذب هذه المواهب للمواقع الثقافية لتنميتها ووضعها على الطريق الصحيح، وترسيخ دعائم الوعى والإدراك والترابط.

تلاها فقرات إكتشاف مواهب من الأطفال وفقرة لألقاء الشعر لنادى أدب قصر ثقافة موط حيث تبارى الشعراء والمبدعين بالعديد من قصائدهم التى تنوعت بين الفصحى والعامية ،منهم الشاعر أحمد سيد دياب، ابو عاشور مصطفى، عاطف حسن سيد ، عماد فراج، أيمن نور، ثم قدمت فرقة التلقائين بموط عرض فنى من التراث الوحاتى، واوبريت اوبريت الهاشمية الاكرم، تأليف وإخراج غادة محمد حسين.

كرم مكاوى الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة ومنحه درع الإقليم ، كما كرم الأطفال المتميزين المشاركين فى ورشة اكسسوارات الخرز، أسماء زهر الدين مشرفة الورشة وتكريم الموهبة أروه خضر لأبداعها فى إلقاء الشعر .

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