"البترول": أداء "حمش لمناجم الذهب" تطور كثيرا فى السنوات الأخيرة

الأحد 10/أبريل/2022 - 03:58 م

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التطوير في شركة حمش "مصر للمناجم الذهب" وثمن هذه الأعمال . مطالبًا بزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لشركة حمش "مصر للمناجم الذهب" والتى قررت اعتماد موازنة 2022، وتستهدف الشركة طبقا للخطة إنتاج 360 كيلو جرام عيار 999.9 كحد أدنى والتي يتم بيعها للبنك المركزي بالجنيه المصري دعمًا للاقتصاد الوطني؛ الجيولوجى خالد الششتاوى، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس هشام الحازق، ممثلًا عن شركة "ماتز هولدينجز".

من جانبه علاء خشب، نائب وزير البترول، إن شركة "حمش" لمناجم الذهب أنفقت ملايين الجنيهات فى السنوات الثلاثة الأخيرة الأمر الذي يؤكد وجود نية حقيقية لتعديل وتصحيح مسار الشركة، مضيفا أن استحواذ المهندس هشام الحازق على 85% من أسهم شركة ماتز هولدينجز ليمتد المالكة لشركة حمش كان له أثراً كبيراً فى تطوير ونهضة شركة حمش.

وقال المهندس عمر الحازق، المدير التنفيذى لشركة "ماتز هولدينجز"، إنه جاري التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لاعتماد دراسات الجدوى واعتماد الاحتياطي المتوقع لخام الذهب خلال 2023.

وقالت قيادات وزارة البترول بالتطوير، إن شركة "حمش" لمناجم الذهب تشهد تطوير كبير فى الأداء والإنتاج بدأ منذ 2019 وحتى الآن، مؤكدًا أن الشركة استعانت بشركات متخصصة في كافة المجالات لتحديث الآلات ووضع الخطط؛ مشيرين إلى أن هذا التطوير جاء بعد قيام شركة "ماتز" بوضع خطط التطوير وتحديث الآلات والمعدات والاعتماد على الاساليب العلمية في العمل والإدارة، مشيرين إلى أن شركة "ماتز" استعانت بشركات مصرية وعالمية لتحديث الآلات والخطط بالشركة.