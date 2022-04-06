ليالي اليمن تصارع الحرب في رمضان.. و"الانتقالي الجنوبي" ينجح في إعادة البهجة لمدينة عدن

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 10:45 م

على الرغم من استمرار الصراع في اليمن، إلا أن هناك رغبة ملحة لدى المواطنين في كثير من المدن في إحياء ليالي شهر رمضان الكريم كما اعتاد المواطنين في مثل تلك الأجواء التي تأتي مرة واحدة في العام، إلا أن استمرار حالة الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي تسببت في خروج مدن كثيرة من حيز تلك الاحتفالات الرمضانية السنوية، وأطفأت فرحة الملايين من المواطنين بالشهر الكريم.

وفي بعض الأحيان كان اليمنيون يعتادون على تأجيل أنشطتهم الحياتية في رمضان وقضائها في الليل، وأبقوا النهار ملاذًا للراحة والنوم، وظلت هذه الثقافة باقية على ما هي عليه حتى أجلٍ قريب، ثم طغت العديدُ من المتغيرات لأسبابٍ متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ سبعة أعوام، حتى أضحت عديدٌ من المدن التي كانت تضج بالحياة في ليالي رمضان تغرق في سكون عميق، في مقابل مدنٌ أخرى لا تزال تحافظ على الحياة الزاخرة في الليالي الرمضانية.

إلى ساعات الفجر الأولى، تبقى مدينة عدن في حالة استيقاض، شوارعها لا تهدأ من كثافة حركة السير، بخلاف النهار الذي تدخل فيه المدينة حالة سكون عدى عن دوريات الشرطة التي تظل طوال النهار تمشط أحياء وشوارع المدينة، وفي الغالب يتدفق الناس ليلا إلى أسواق المدينة لقضاء حاجياتهم، في حين تنتعش الزيارات العائلية وتتزايد الفعاليات الترفيهية والمسابقات التي تقام في الحدائق والمتنزهات، وهو ما يجعل ليالي المدينة منتعشة بالحياة والحركة.

نفسه النمط الحياتي يُشاهد في محافظات حضرموت ولحج والضالع، ومدينة المخا على الساحل الغربي، إذ تبقى طقوس الحياة الرمضانية ماثلةً طوال الليل في هذه المدن التي لجأ إليها الكثير من اليمنيين من أجل الاستقرار ومزاولة الأعمال أو إنشاء المشاريع التجارية، مُستفيدين من حالة الاستباب الأمني في هذه المناطق التي طُرد منها الحوثيون قبل سنوات من خلال حركات المقاومة المسلحة.

ما يُلهم السكان في مدينة عدن ويهمهم في الوقت ذاته، هو بقاء المدينة في منأى عن سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، ذاك مكسب ينظرون إليه على أنه أتاح لهم ممارسة طقوس حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن أية تدخلات نمطية تلغي قواعد الحياة وتستبدلها بأخرى، فكما كانت عدن في الماضي هي كذلك اليوم تكرس ذات الثقافة الرمضانية في الليالي والأمسيات دون عراقيل.

عند النظر بتمعن، يبدو جليا أن الحال مختلف تماما في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي ألغت معظم هذه الطقوس وفرضت اجراءات تعسفية قوّضت صور الحياة المتنوعة في تلك المناطق مثل صنعاء؛ لكن مدنًا مثل المخا وعدن أصبحتا في معزل آمن عن خطر الحوثيين، وتتمتعان حاليًا بوضع أمني أكثر استقرار من المناطق الأخرى في عموم اليمن.

حالياً، أضحى الناس في اليمن يقيسون هذه المفارقات بحالة عجيبة من الاستغراب من حجم التغيرات التي ما كانت معهودة ولا متوقعة من قبل، فكيف مثلا لمدينة المخا أن تصبح وجهةً للآلاف رغم أنها مدينة ناشئة وغير مهيأة في بنيتها التحتية كما هي صنعاء، إلا أن الأخيرة تحوّلت إلى بيئة طاردة بينما المخا عكس ذلك، مدينة يؤمها الناس من كل المحافظات، وهذا بطبيعة الحال هو ما يفسر تلهف الناس لمساحة كافية من الحرية في الحياة والأمن معًا.

في السابق، وربما إلى الآن، واجه المجلس الانتقالي الجنوبي تحديات أمنية متراكمة في مدينة عدن التي شكلت محطة اختبار للقوات الأمنية التابعة له؛ لكنه على ما يبدو استطاع التغلب على الكثير من هذه التحديات، وتفوقت القوات الأمنية في هذه المحافظة في خلق ظروف أمنية مواتية مكنت سكان المدينة والنازحين فيها من إحياء طقوسهم الرمضانية ليلا دون وجل.