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الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

قوات حرس السواحل الليبية تنقذ 125 مهاجرًا غير شرعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 125 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، وانتشال 11 جثة، أثناء غرق مركب كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية.
وأفادت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن المهاجرين الذين أنقذوا ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال، وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية لهم وسلموا إلى الجهات المختصة.

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حرس السواحل الليبية مهاجر ا غير شرعي