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السبت 02 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ وإلى نص النشرة:- 

الضرائب: الشركات ملزمة بتنفيذ التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

https://www.albawabhnews.com/4554673

المالية: «سندات الساموراي» تتويج لنجاحنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام

https://www.albawabhnews.com/4554666

 

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 2 أبريل 2022 أول أيام رمضان

https://www.albawabhnews.com/4554600

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 2 أبريل 2022

https://www.albawabhnews.com/4554599

 

أسعار الذهب اليوم السبت 2 أبريل 2022 أول أيام رمضان

https://www.albawabhnews.com/4554596

 

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دولار الذهب أسعار العملات الأجنبية سندات