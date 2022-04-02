نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ وإلى نص النشرة:-
الضرائب: الشركات ملزمة بتنفيذ التسجيل بالفاتورة الإلكترونية
https://www.albawabhnews.com/4554673
المالية: «سندات الساموراي» تتويج لنجاحنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام
https://www.albawabhnews.com/4554666
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 2 أبريل 2022 أول أيام رمضان
https://www.albawabhnews.com/4554600
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 2 أبريل 2022
https://www.albawabhnews.com/4554599
أسعار الذهب اليوم السبت 2 أبريل 2022 أول أيام رمضان
https://www.albawabhnews.com/4554596