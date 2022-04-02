لاعبة سيتي كلوب دارين محمد صلاح تحصد بطولة الجمهورية للتنس تحت 12 سنة

السبت 02/أبريل/2022 - 12:54 م

توجت دارين محمد صلاح لاعبة نادى سيتى كلوب بنها، بالمركز الأول "زوجى" والمركز الثانى "فردى"، فى بطولة الجمهورية للتنس تحت 12 سنة بنات والتى أقيمت بنادي هليوبليس الشروق.

بدأت دارين محمد صلاح رحلتها مع لعبة التنس عام 2016 بأكاديمية الشريف بنادى الشباب بطوخ وفرع الأكاديمية فى بنها، وقُيدت كلاعبة بالاتحاد المصرى للتنس برقم قيد 17285.

بدأت دارين المباريات فى سن 6 سنوات، بالاشتراك فى بطولات رابطة التنس المصرى تحت أعمال 8 و9 و10 سنوات، وفازت فى جميع البطولات مما أظهر تفوقها المبكر وعشقها للعبة، وشاركت دارين بعد ذلك فى بطولات الاتحاد المصري للتنس سن 8 و9 و10 سنوات وفازت بمعظم البطولات وأهمها بطولة مصر الأهلية تحت 10 سنوات عام 2020.



التحقت دارين بنادى سيتى كلوب ببنها فى شهر أغسطس 2021، خصيصا للتدريب فى أكاديمية التنس مع نفس الأكاديمية التى بدأت بها، وعندما بلغت سن 10 سنوات سمح لها الاتحاد المصرى بالمشاركة فى بطولات تحت 12 سنة حيث حققت موسم 2012 النتائج الآتية:

- ثانى جمهورية تحت 12 فردى ببطولة جرين ديزرت أبريل

-ثالث جمهورية فردى 12 اسماش الخمايل شهر يونيو

-ثالث جمهورية فردى بالزهور شهر أكتوبر

-أول جمهورية فردى 12 بجرين ديزرت أكتوبر 2021

- ثانى جمهورية زوجى 14 بجرين ديزرت

ومع بداية موسم 2022، أصبح تصنيف دارين محمد صلاح 7 على مستوى الجمهورية تحت 12 سنة، فتم اختيارها ضمن منتخب مصر للناشئات فى معسكر فى نهاية يناير 2022، وخلال الشهور الماضية حققت نتائج مميزة كالتالى:

أول جمهورية فردى تحت 12 بالأمن المركزى فبراير.

ثانى جمهورية فردى تحت 12 هليوبولس الشروق مارس.

ثانى جمهورية زوجى 12 بالأهلى الجزيرة فبراير.

أول جمهورية زوجى هليوبولس الشروق تحت 12 مارس.

ويتولى تدريب البطلة دارين محمد صرح، الكابتن مينا شريف المدير الفنى وأحد أبطال مصر السابقين، ومريم شريف لاعبة منتخب مصر سابقا.

ويتم حاليا الإعداد للتسجيل أفريقيا بعد أن تتم سن 12 حتى تتمكن من الاشتراك فى البطولات الدولية بداية من مايو.2022

وأصبح تصنيفها حاليا رقم 5 على مستوى الجمهورية ومن المتوقع باستمرار النتائج المميزة أن تنافس على التصنيف الأول خلال الشهور القادمة خاصة بعد أن تصبح قادرة على المشاركات الدولية مما يزيد من نقاطها وبالتالى الصعود بالتصنيف العام.