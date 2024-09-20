على فرج يتأهل إلى نهائى بطولة باريس للإسكواش 2024

تأهل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، الى نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش 2024 للرجال، بعد الفوز على البيروفى دييجو الياس المصنف الرابع بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط التى أستغرقت 95 دقيقة، كالتالي:

7-11 ، 14-12 ، 6-11 ، 11-7، 11-4.

بهذا الفوز تأهل على فرج الى نهائى بطولة باريس للإسكواش 2024، منتظراً الفائز من مباراة مصطفى عسل لاعب بالم هيلز، ونظيره تعثر فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفيحاء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وغاب محمد شريف عن مباراة الخليج ضد الفيحاء للإصابة، حيث يعاني مهاجم الأهلي السابق من مزق فى العضلة الأمامية، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

غياب محمد شريف عن الخليج

انتهى اللقاء بلا أهداف، نتيجة لضعف الأداء من جانب الفريقين، حتى وإن كان فريق الخليج الأكثر خطورة، إلا أنها كانت خطورة بدون تهديف.

وكانت خطورة فريق الخليج بدون محمد شريف على مرمى الفيحاء متمثلة في 7 تسديدات، مقابل 3 فقط لفريق الضيوف.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما في الدوري السعودي، لكنه أحرز 6 أهداف في الموسم الماضي، كما قدم تمريرة حاسمة واحدة في بطولتي دوري روشن وكأس الملك.

ورفع فريق الخليج رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ظل الفيحاء في المركز الأخير وفي رصيده نقطة وحيدة. النيوزلندى بول كول.

تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.